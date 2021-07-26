Астролог назвала цвета, соответствующие каждому знаку зодиака

Лондон, 26 июля. Британский астролог Инбаал Хонигман в рамках сотрудничества с брендом Cath Kidston раскрыла цвета, которые лучше всего подойдут каждому из знаков зодиака. Об этом пишет Daily Mail.

По ее мнению, у каждого знака есть своя правящая сила и характерные особенности, по-своему влияющие на их стиль.

Водолеям, по словам Хонигман, лучше всего подойдет синий цвет, поскольку он является символом спокойствия, уверенности и надежности. Также известно, что Рыбы, имеющие немало схожего с водолеями, должны иметь в своем гардеробе вещи бирюзового цвета.

Овнам эксперт советует иметь в гардеробе красную одежду, так как они более вспыльчивы, и их огненная стихия должна быть видна издалека.

«С точки зрения моды красный — самый яркий и привлекательный цвет», — напомнила Хонигман.

Тельцам, которых астролог называет земным прототипом водолеев, она посоветовала наряжаться в зеленое, а вот жизнерадостным Близнецам, по ее мнению, необходимо иметь одежду желтого цвета. Раки, как отмечает Хонигман, просто обязаны носить серый и серебристый цвет.

Астролог из Лондона уверена, что Львам, Девам, Весам и Скорпионам подойдет оранжевый, коричневый, розовый и черный цвет соответственно. А вот неординарным Стрельцам она посоветовала выбрать фиолетовые оттенки для гардероба.

Козерог же, по ее мнению, должен создать для себя монохромные образы с темными деталями. Например, бордового и винного цвета.

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