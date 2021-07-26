Российский публицист объяснил необходимость введения графы «национальность» в паспорт

Санкт-Петербург, 26 июля. Необходимость возвращения графы «национальность» в российские паспорта объяснил писатель и публицист Евгений Норин.

Он поддержал инициативу, которую еще четыре года назад предложил глава федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов. Норин рассказал, почему занял такую позицию.

«Это приведет к лучшему пониманию нами же, кто мы такие, что у нас в стране происходит, из каких частей народ состоит. Людям нужно помогать ориентироваться в пространстве, стране. Это не приведет к тому, что мы немедленно размежуемся», — подчеркнул писатель на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Во времена СССР такая графа существовала. При всех спорных моментах в истории она являлась силой и преимуществом государства, добавил Норин.

Возможность появления новой графы в паспорте ранее оценила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, законодатели должны с осторожностью отнестись к данной инициативе.