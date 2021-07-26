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Валерий Карпин объяснил, почему решился возглавить сборную России по футболу

  /   Обновлено: 26 июля 2021 14:54
Спорт
Валерий Карпин объяснил, почему решился возглавить сборную России по футболу
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 26 июля. Российский футбольный союз в понедельник официально объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после подписания контракта признался, что ему было трудно принять решение о том, чтобы возглавить национальную команду. Специалист объяснил, что согласился возглавить сборную из-за веры людей в него.

«Решал я не один, нужно было с клубом прежде всего разговаривать, с семьей, семья не маленькая у меня. Благодарю за поддержку, за то, что поддержали в этом решении», — сказал наставник сборной России журналистам.

Карпин 26 июня официально стал наставником национальной футбольной команды. Российский специалист будет совмещать пост с работой в футбольном клубе «Ростов». На этой должности он сменил Станислава Черчесова, с которым РФС расторг соглашение в начале июля.

Сборная России под руководством Черчесова на прошедшем чемпионате Европы не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Россияне смогли минимально обыграть финнов (1:0), но крупно уступили команде Бельгии (0:3) и сборной Дании (1:4).

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