Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске впервые снялся в фотосессии для журнала

Москва, 26 июля. Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал сына Платона, который принял участие в глянцевой фотосессии вместе с отцом. Артист объяснил, почему не показывал ребенка раньше.

Звезда российского телевидения Дмитрий Шепелев тщательно оберегает личную жизнь от внимания поклонников и прессы. Лишь иногда артист делится с фанатами историями о своей семье с дизайнером Екатериной Тулуповой, но всегда категорически отказывался показывать сына Платона, которого воспитывал в одиночку после смерти певицы Жанны Фриске. Однако недавно Шепелев впервые продемонстрировал, каким вырос его ребенок. Артист принял участие в семейной фотосессии, опубликованной в издании Hello.

Позднее шоумен объяснил причины своей скрытности. Шепелев признался в Instagram, что таким образом он пытался защитить сына Платона.

«Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие», — объяснил артист.

Фотосессия стала первой профессиональной съемкой Платона для глянца. Шепелев отметил, что готов в будущем отпустить повзрослевшего сына — вероятно, подростку придется уехать за границу на обучение. Но артист подчеркивает: Платон не спешит расставаться с отцом, ведь «никто не готовит бургеры лучше, чем папа», передает издание Hello.

Недавно телеведущий рассказал о переменах в жизни. Шепелев признался, что готовится к тяжелому расставанию.