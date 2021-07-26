Роллер из Ростова-на-Дону покорил 108-метровую лестницу

Ростов-на-Дону, 26 июля. Социальные сети региона взорвал видеоролик со спуском ростовского роллера по 108-метровой лестнице в Таганроге. ФАН разыскал экстремала и выяснил, что это было — личный рекорд или хайп для интернета.

Роликами Владислав Гринь занимается уже девять лет. Семь из них он посвятил трюкам.

Он руководит роллерклубом Freeroller, достаточно часто принимает участие во всероссийских соревнованиях по роликам и экстремальным стихиям. Его команда Don Riders, кстати, занимает третье место по зрительским симпатиям в России из 52 команд.

«Чтобы спуститься по лестнице в Таганроге, я морально созревал три года. Решился на реализацию только после того, как выполнил подобный спуск с лестницы в Ростове. Скажем так, что 188 ступеней таганрогской лестницы были для меня некой мечтой, которую я решил исполнить. Все прошло удачно, и теперь в августе я планирую осуществить два новых трюка, которые давно вынашиваю в голове», — рассказал ростовский экстремал.

Гринь уверен, что ролики — это просто и здорово. Любой человек, несмотря на возраст, может ими заняться. Лучше, конечно, это делать лет с 14, когда страх падения не так велик.

Самое главное — желание и терпение. Если человек научился кататься на роликах, то на ледовой арене ему будет куда проще адаптироваться. А вот если он уже привык к конькам на льду — могут возникнуть своеобразные сложности, которые обусловлены разницей сцепления с поверхностью.

Ранее ФАН рассказывал об экстремале из Азова, который в 31 год совершил более 800 прыжков с парашютом, два раза разбивался, но не бросил любимое увлечение. Один из его прыжков — с троса противовоздушной обороны в Нагорном Карабахе — за несколько лет собрал более 30 млн просмотров в YouTube.