Госпереворот или решение народа: что произошло в Тунисе в ночь на 26 июля

Президент Туниса Каис Саид заморозил работу парламента, снял неприкосновенность со всех депутатов и отправил в отставку премьер-министра Хишама аль-Машиши.

Накануне, 25 июля, по стране прокатилась волна массовых протестов против правительства и политического движения «Ан-Нахда». На фоне демонстраций лидер государства созвал экстренное совещание с руководством вооруженных сил и служб безопасности в президентском дворце Карфаген, результатом которого и стали кардинальные изменения. Саид объявил, что он сам становится во главе исполнительной власти, а поможет ему в этом новый назначенный лично им премьер-министр.

Спикер парламента Рашид аль-Ганнуши обвинил президента в совершении «государственного переворота против революции и конституции».

«Мы считаем, что институты продолжают действовать, а сторонники партии и тунисский народ защитят революцию», — заявил Аль-Ганнуши, возглавляющий исламистское движение «Ан-Нахда», которое доминирует в парламенте.

Народные протесты

Тысячи граждан в нескольких городах провели массовые демонстрации против доминирующей фракции. Население осудило так называемый «провал» правительства на фоне высоких темпов распространения COVID-19. В столице Туниса сотни протестующих собрались перед парламентом и скандировали лозунги против партии «Ан-Нахда» и премьер-министра Хишама аль-Машиши.

«Народ хочет роспуска парламента!», — кричали демонстранты.

Они также несли транспаранты с надписью: «Требуем смены режима!». Согласно видеороликам, опубликованным местными СМИ, в городе Тозеур на юге страны, сильно пострадавшем от COVID-19, молодые протестующие разгромили местный офис партии. Аналогичные события зафиксированы и в центре Кайруана.

*تونس*

مظاهرات حاشدة في محافظات سوسة و توزر والقيروان وسيدي بوزيد تطالب بحل البرلمان وحرق العديد من مقرات حركة النهضة . pic.twitter.com/himsu38GxK — محمد ابو اصطيف Hz (@Hz03108821) July 26, 2021

Призывы к проведению массовых демонстраций 25 июля, то есть в День Республики, активно распространялись через социальные сети. Граждане в первую очередь осуждают неспособность правительства справиться с новой волной коронавируса. В условиях тяжелой эпидемиологической обстановки больницы страдают от острой нехватки кислорода. Зарегистрированные к настоящему моменту 18 тысяч летальных исходов от COVID-19 при общей численности населения 12 млн человек привели к тому, что в Тунисе отмечен один из самых высоких показателей смертности в мире.

Также люди призывали к изменению конституции и установлению в стране переходного периода с сохранением ведущей роли вооруженных сил и, если Каис Саид остается во главе государства. Органы безопасности пытались разогнать толпу при помощи слезоточивого газа и арестовали несколько человек. Кроме того, один журналист ранен в ходе столкновений между гражданами и сотрудниками полиции.

Экспертное сообщество считает, что, взяв на себя управление всей исполнительной властью, Каис Саид бросил вызов конституции 2014 года, согласно которой полномочия в стране разделены между президентом, премьер-министром и парламентом.

«Многие люди подверглись лицемерию, предательству и нарушению прав человека», — заявил Саид, указывая на партию «Ан-Нахда».

Угроза применения военной силы

В случае продолжения агрессии глава государства пообещал применить военную силу.

«Я предупреждаю всех желающих взяться за оружие. Любой, кто выстрелит, в ответ также получит пулю», — добавил Саид.

Он отметил, что его действия полностью соответствуют конституции 2014 года, так как основной закон страны позволяет ему приостановить работу парламента в случае существования «неминуемой опасности».

«Мы приняли эти решения, чтобы спасти Тунис и вернуть ему мир и покой», — заключил президент.

Политические споры между Каисом Саидом и Хишамом аль-Машиши продолжаются более года на фоне острого экономического кризиса, усугубляемого вспышкой пандемии коронавируса. Выборы лидера государства и парламента прошли путем всенародного голосования в 2019 г., а премьер-министр занял свой пост прошлым летом в результате смены правительства.

Реакция народа

Поздно вечером 25 июля обрадованные решением Саида тунисцы отпраздновали это событие. Утром президент страны вышел к народу в центре столицы, чтобы разделить ликование граждан. Одновременно силы безопасности заблокировали парламент и перекрыли улицы в окрестностях проспекта Хабиба Бургибы, на котором проходили антиправительственные протесты в период революции 2011 года.

Согласно информации агентства Reuters, утром вооруженные силы не позволили спикеру Рашиду аль-Ганнуши войти в здание парламента. В ответ он совместно с другими депутатами организовал сидячую забастовку прямо у входа. Видеозапись момента появления политика у дверей офиса опубликовали в Сети.

فيديو لحظة منع الجيش التونسي راشد الغنوشي ونائبه من دخول مبنى البرلمان بعد قرار الرئيس تجميد سلطات مجلس النواب وإقالة الحكومة

تغطية مباشرة: https://t.co/agEFvRJ7xL#الشرق #الشرق_للأخبار #تونس pic.twitter.com/xqO8D8pkl4 — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) July 26, 2021

Кроме того, не известно местонахождение главы правительства Аль-Машиши, однако некоторые СМИ утверждают, что отсутствие связи с ним указывает на арест.

В последние недели в Тунисе наблюдался резкий рост числа заражений COVID-19, что усилило давление на нестабильную экономику. На фоне народного негодования премьер отправил в отставку министра здравоохранения, однако это не помогло успокоить граждан. Нестабильное распространение вакцин во время праздника Курбан-байрам усилило недовольство людей правительством, которое вело политическую борьбу с президентом.