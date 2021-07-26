Политолог объяснил, почему Bellingcat оттягивает выпуск фильма WagnerGate

Группа британских исследователей Bellingcat сообщила о выходе фильма-расследования WagnerGate про провальную операцию Службы безопасности Украины и неудавшуюся попытку похищения 33 россиян в Минске.

Политолог Владимир Джаралла, комментируя анонс, отметил, что Bellingcat уже не в первый раз заявляет о расследовании, но в результате ничего не показывает. Премьеру фильма уже переносили с марта, потом с апреля на май, теперь близится годовщина операции — 29 июля.

«Bellingcat известная контора, которая участвует в подобных операциях прикрытия, выражаясь на языке профессионалов и называя вещи своими именами, когда подает информацию, полученную по специальным каналам, в виде собственных расследований», — добавил эксперт.

По его словам, ситуация с задержанием получилась сверх скандальной и вне всякого сомнения первоначальный замысел заключался в подрыве отношений белорусского лидера Александра Лукашенко с РФ. Первая реакция президента показала, что план удался. Однако последовавшие за этим события, которые фактически привели к попытке государственного переворота, расставили все по местам.

«После этого ситуация стала раскручиваться. Выяснилось, что это оказывается была спецоперация, продуманная достаточно давно, но в последний момент вдруг начала появляться совершенно иная версия происходящих событий, смысл которых состоял в том, что это чуть ли не была гениальная спецоперация контрразведки, которую сорвал президент Зеленский, испугавшись проводить задержания в аэропорту города Киева», — разъяснил он.

Prt Scr youtube.com / Телеканал Беларусь 1

Bellingcat оказался в достаточно забавной ситуации, продолжил Владимир Джаралла. Британские исследователи регулярно объявляют об очередном этапе расследования, но не публикуют данные, поэтому результата так и не видно. Нет ни статей, ни фильма.

«Единственное, что приходит в голову — главный заказчик регулярно меняет техническое задание. Вначале нужно было рассказать о страшных, коварных русских, которые готовились свергнуть Лукашенко, затем о том, что на самом деле это были гениальные герои невидимого фронта, которые должны были предотвратить или что-то там устроить, поэтому ситуация становится все более комичной», — отметил политолог.

По его мнению, если WagnerGate все-таки покажут, тогда самое главное будет заключаться не в том, что расскажут исследователи Bellingcat, а в том, кто подхватит тезисы.