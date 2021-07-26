Карпин назвал условие участия Дзюбы в сборной России по футболу

Москва, 26 июля. Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, в каком случае нападающий Артем Дзюба будет в команде.

Наставник не отрицает важность капитана футбольного клуба «Зенит» для национальной команды. Он отметил, что пригласит Артема Дзюбу в команде в случае, если он будет полезен на поле. Тренер сборной России подчеркнул, что его личные отношения не повлияют на вызов любого игрока в национальную команду.

«Если Артем будет способен помочь сборной, он будет в национальной команде. Это касается всех игроков»», — заявил Карпин во время пресс-конференции.

Валерий Карпин официально стал наставником сборной 26 июля, подписав контракт с Российским футбольным союзом. Договор действует до конца года с возможностью продления.