Дочь Литвиновой создала коллекцию одежды для продажи в метрополитене

Ессентуки, 26 июля. Известная российская актриса Рената Литвинова рассказала о творческих успехах своей дочери Ульяны Добровской. Начинающий дизайнер создаст коллекцию одежды для продажи в метро.

Первый показ кутюрье пройдет 30 июля в московском метрополитене. По словам кинематографиста, ее дочь хотела разработать мерч, который может приобрести любой желающий.

«Дочь учится в Королевской академии искусств, пока она видит себя как художника, арт-дизайнера. Она сейчас делает коллекцию одежды для московского метро, это так называемый мерч, то, что будут продавать в метро. У нее будет показ 30 июля», — рассказала Литвинова во время общения с журналистами на фестивале популярных киножанров «Хрустальный источник» в Ессентуках.

Артистка рассказала, что создавать коллекцию одежды — довольно нервное дело. Телезвезда добавила, что обязательно появится на мероприятии своей дочери. Для выхода в свет она наденет платье, созданное Добровской, сообщает портал «Культуромания».

Ранее работу Литвиновой «Северный ветер» внесли в список номинантов на международную кинопремию «Восток — Запад. Золотая арка». Церемония вручения наград будет проходить в сентябре.