Дочь отставного адмирала опровергла, что убитые родственники были в нижнем белье

Санкт-Петербург, 26 июля. Дочь отставного контр-адмирала Леонида Лобанова Алла Еловкова заявила, что в момент убийства ее родственники могли сидеть на кровати и просто разговаривать.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) женщина призналась, что не входила в квартиру. Некоторые источники сообщили, что убитые были в нижнем белье. Такая информация не соответствует действительности, заявила Еловкова.

«Мать была в ночной рубашке, а Максим в футболке и трусах. В этот день была жара. Их ноги были на полу, сидели они лицом к окну, а не лежали. Они могли сидеть на кровати и разговаривать. Я дома тоже могу ходить без посторонних в ночной рубашке, что с того?» — призналась женщина.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства двоих лиц в квартире на улице Бутлерова в Северной столице. Тела принадлежат жене и сыну отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Самого мужчину в середине июля нашли мертвым недалеко от железнодорожной станции на севере Петербурга.