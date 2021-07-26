Башкирский Фонд защиты прав граждан "Штаб" признан иноагентом

Москва, 26 июля. Список организаций, выполняющих функции иностранных агентов в России, пополнился расположенным в Башкирии Фондом защиты прав граждан "Штаб".

Решение о признании "Штаба" иноагентом и его включении в соответствующий реестр Министерства юстиции было принято 23 июля. Башкирская НКО связана с осужденным за мошенничество блогером Алексеем Навальным, а ее руководитель — Лилия Чанышева, долгое время возглавляла в Уфе штаб Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремисткой и запрещена).

Список организаций-иноагентов на сайте Минюста продолжает пополняться. 23 июля было также принято решение о признание иноагентом издания The Insider3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и пяти журналистов различных изданий. Каждый из них внесен в реестр как физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.