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Врач рассказал, как самостоятельно справиться с сердечной аритмией
Общество
Врач рассказал, как самостоятельно справиться с сердечной аритмией
pixabay.com  / 

Москва, 26 июля. Наджелудочковая тахикардия часто беспокоит современных людей. Некоторые категории граждан с возрастом сталкиваются с этой проблемой. Кто-то ощущает ее и в более молодом возрасте, пишет ИА «Сорока».

Заведующий кардиологического отделения консультативно-диагностического центра №6 Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Сыров предложил уникальную дыхательную технику для решения данной проблемы. 

Он также назвал признаки наджелудочковой тахикардии. 

«Она возникает внезапно, число сердечных сокращений достигает 160 ударов в минуту», — пояснил доктор. 

По словам Сырова, прервать приступ поможет так называемый вагусный прием. Он заключается в том, чтобы физически воздействовать на повышение тонуса блуждающего нерва, который как раз подавляет активность аритмии. В большинстве случаев пациент может самостоятельно использовать данную методику при отсутствии медицинского наблюдения.

«Можно прервать этот приступ так называемым вагусным приемом, когда человек делает глубокий вдох, задерживает дыхание и сильно натуживается. Этот способ прерывает аритмию», — объяснил специалист, подчеркнув, что все, кто страдают от такого вида аритмии, должны пройти абляцию, после которой излечивается 90% всех пациентов. 

Абляция — это малоинвазивная операция, проводится при помощи небольших проколов. Сегодня она осуществляется с применением новейших компьютерных технологий под строгим рентгеновским контролем. 

Ранее сообщалось о заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых граждан. 

 

 

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