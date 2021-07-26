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Власти Казани намерены эвакуировать машины без номеров с платных парковок
Общество
Власти Казани намерены эвакуировать машины без номеров с платных парковок
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Казань, 26 июля. Власти татарстанской столицы предлагают принудительно эвакуировать на штрафстоянки автомобили, чьи владельцы оставляют машины на платных парковочных местах с прикрытыми или открученными номерами. По оценкам казанской мэрии, недобросовестными автомобилистами бывает занято до четверти всех мест на платных парковках города.

По словам заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, подобная мера применяется в Москве. Автомашины без номерных знаков невозможно идентифицировать, поэтому они потенциально несут угрозу общественной безопасности, объяснил он.

«По аналогии с Москвой мы предлагаем принудительно эвакуировать машины без номеров на штрафстоянки и уже там выяснять все обстоятельства», — сказал Шакиров.

По данным мэрии Казани, за первое полугодие за сокрытие номеров оштрафовано 11 тысяч автовладельцев. Каждый из них заплатил по 2,5 тысячи рублей. В целом ущерб от неоплаты за парковки в городе достигает 25% от общего объема парковочных мест.

Ранее ФАН сообщал, что на парковке у одного из супермаркетов в Казани загорелся грузовик DAF. Пожар удалось оперативно потушить, но фура практически полностью сгорела.

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россия казань татарстан платные парковки штрафстоянки эвакуация транспортного средства
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