Киев, 26 июля. Совместные военные учения Украины и Великобритании «Казацкая булава-2021» успешно завершены. В ходе них были выполнены все поставленные задачи, сообщили в Киеве.

Министерство обороны Украины подвело итоги прошедших в Николаевской области учений «Казацкая булава-2021». Как сообщает пресс-служба ведомства, поставленные перед военными цели были полностью выполнены. Подразделения Вооруженных сил Украины, при поддержке британских частей, разбили условного противника и вышли к границе.

Отмечается, что в украино-британских маневрах приняли участие более 2 000 военнослужащих и задействовано свыше 300 единиц техники. Со стороны ВСУ выступали подразделения 54 отдельной механизированной бригады и взвод пограничников, в то время как Великобританию представляла стрелковая рота 4-го батальона Королевского Шотландского полка. С воздуха бойцов прикрывали самолеты армейской авиации ВВС двух стран.

Ранее сообщалось, что в ДНР подтвердили подавление огневых точек ВСУ после обстрела Донецка. Бойцы ВСУ 26 июля открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, вследствие чего повредили линию электропередач и нарушили работу шахтного оборудования.

Бывший заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак призвал готовить армию к «освобождению» Донбасса, передает телеканал RT.