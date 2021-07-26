Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 15:00
14:58
Политика
Журавлев объяснил реваншизмом скандал вокруг спонсоров «Азова» в финской полиции
14:57
Происшествия
Защита Навального обжаловала решение суда о постановке его на учет как склонного к побегу
14:57
Технологии
В США хотят запретить госструктурам закупать китайские квадрокоптеры
14:55
Весь мир
Военный эксперт указал, кто из офицеров ВСУ мог отдать приказ бомбить центр Луганска
14:54
Происшествия
В Ялте мопедист погиб после столкновения с трактором
14:54
Экономика
Прогноз по прибыли банковского сектора сохранили в ЦБ РФ
14:52
Происшествия
Парижский суд помиловал приговоренных к расстрелу за порчу газона кроликов
14:52
Общество
Эдгард Запашный объяснил, ради чего российские артисты и спортсмены идут в политику
14:51
Политика
Политолог Сатановский спрогнозировал отказ Токио от предложений Путина по Курилам
14:50
Общество
Российский публицист объяснил необходимость введения графы «национальность» в паспорт
Все новости

В Киеве подвели итоги совместных украино-британских учений «Казацкая булава»
Армия
В Киеве подвели итоги совместных украино-британских учений «Казацкая булава»
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Киев, 26 июля. Совместные военные учения Украины и Великобритании «Казацкая булава-2021» успешно завершены. В ходе них были выполнены все поставленные задачи, сообщили в Киеве.

Министерство обороны Украины подвело итоги прошедших в Николаевской области учений «Казацкая булава-2021». Как сообщает пресс-служба ведомства, поставленные перед военными цели были полностью выполнены. Подразделения Вооруженных сил Украины, при поддержке британских частей, разбили условного противника и вышли к границе.

Отмечается, что в украино-британских маневрах приняли участие более 2 000 военнослужащих и задействовано свыше 300 единиц техники. Со стороны ВСУ выступали подразделения 54 отдельной механизированной бригады и взвод пограничников, в то время как Великобританию представляла стрелковая рота 4-го батальона Королевского Шотландского полка. С воздуха бойцов прикрывали самолеты армейской авиации ВВС двух стран.

Ранее сообщалось, что в ДНР подтвердили подавление огневых точек ВСУ после обстрела Донецка. Бойцы ВСУ 26 июля открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, вследствие чего повредили линию электропередач и нарушили работу шахтного оборудования.

Бывший заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак призвал готовить армию к «освобождению» Донбасса, передает телеканал RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Киеве подвели итоги совместных украино-британских учений «Казацкая булава»
украина учения британия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru