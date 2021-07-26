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Комик Щербаков упал со сцены после концерта в Орле
Шоу-бизнес
Комик Щербаков упал со сцены после концерта в Орле
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ТНТ

Орел, 26 июля. Популярный российский стендап-комик Алексей Щербаков упал во время сольного выступления со сцены орловского ТМК «ГРИНН». Инцидент произошел, когда артист пытался уйти за кулисы.

После падения стендапера отвезли в городской травмпункт. Момент падения практически сразу разлетелся по всем соцсетям. Не упустил возможности пошутить и сам юморист. На своей странице в Instagram он опубликовал ролик, под которым попросил окулистов связаться с ним.

«Окулисты, свяжитесь со мной! И травматолог…» — подписал публикацию артист.

Под постом отметились многие известные юмористы. Ведущий «Прожарки» Илья Соболев отметил, что таким образом его коллега продемонстрировал социальный лифт в действии.

Фолловеры звездного аккаунта испугались за здоровье своего кумира. Однако большинство продолжили накидывать разные варианты шуток, отмечая, что вскоре Щербаков станет новым интернет-мемом.

«Скоро Леха станет мемом до конца. Шикарно ушел, красиво»;

«Надеюсь, все хорошо, и не сильно пострадали при падении»;

«Леша даже ушел со сцены красиво, продолжая веселить до конца. Респект», — эмоционально отметили пользователи.

Широкую известность Алексей Щербаков получил не только благодаря своим искрометным монологам, но и за счет участия в юмористическом шоу «Что было дальше?». Однако фанаты считают, что не все выпуски одинаково удачные. Больше всего критики вызвало видео с певцом Niletto.

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щербаков падение комик
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