Назван лучший игрок матча ЦСКА — «Уфа» в первом туре РПЛ

Москва, 26 июля. Московский ЦСКА с новым тренером Алексеем Березуцким обыграл команду из Уфы со счетом 1:0.

Полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев признан лучшим игроком матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба российского чемпионата.

Дзагоев отдал голевой пас на форварда армейцев Антона Заболотного. Во втором туре армейцы встретятся с железнодорожниками. Встреча пройдет 31 июля, передает RT.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил новоиспеченного тренера команды с победным дебютом, а фанатов — со стартом РПЛ.