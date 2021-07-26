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Очень любил жену: дочь отставного адмирала Лобанова рассказала об отце
Происшествия
Очень любил жену: дочь отставного адмирала Лобанова рассказала об отце
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Санкт-Петербург, 26 июля. Дочь отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, жену и сына которого нашли убитыми в доме на севере Петербурга, рассказала о своем отце.

По словам женщины, мужчина никогда не проявлял агрессии и даже не ругался.

«Он был высокопорядочным и кристально честным человеком, настоящим русским офицером, одним из основателей Северного Флота вместе с адмиралом Лебедько, больше всего на Свете любил мать и сына. Был сдержан в эмоциях, совсем не пил и не курил, любил читать исторические документы и романы, любил рисовать. Очень любил свою жену», — заявила дочь Лобанова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Трупы с множественными колото-резанными ранениями обнаружили 24 июля в одной из квартир дома на улице Бутлерова в Петербурге. Было установлено, что тела принадлежат родственникам отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, которого в середине июля нашли мертвыми возле одной из железнодорожных станций города. По факту обнаружения тел правоохранители возбудили уголовное дело.

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