Газовая агония: Альгис Микульскис о фиаско Киева в информвойне вокруг «СП-2»

Строительство «Северного потока — 2» неуклонно движется к завершению. И чем ближе финал, тем истеричнее и глупее выглядят действия главных противников газопровода, обосновавшихся в Киеве.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке вспоминает историю этого противостояния, отслеживая путь Украины к очередному экономическому и дипломатическому фиаско.

Нынешний виток беспощадной, но бесполезной борьбы Киева с российским газом начался сразу после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил: отказ от санкций в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским интересам. Произошло это еще 20 мая, а спустя ровно два месяца заместитель главы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате объявила о «зраде» — или, в переводе на нормальный язык, о достижении согласия между Вашингтоном и Берлином.

Смысл договоренностей в том, что американцы отказываются от всех претензий к «СП-2», а немцы, в свою очередь, обязуются инвестировать аж 70 млн евро в украинскую «зеленую» энергетику (для «великой аграрной державы» этого достаточно) и обещают уговорить «Газпром» продлить транзит газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года. А если Россия решит использовать свой углеводород в качестве инструмента давления — немедленно ввести санкции.

При этом, администрация Байдена еще и прямо указала Киеву на его место, «попросив» его молчать о своем несогласии с Вашингтоном и Берлином. После чего на интернет-ресурсах и в высших эшелонах власти Украины начался форменный психоз.

Самое занятное тут в том, что психоз этот вполне оправдан. США-то вполне осязаемо перестают препятствовать строительству новой ГТС и вводу ее в эксплуатацию, а вот обязательства Германии выглядят крайне размытыми. Не зря же в Киеве их уже охарактеризовали как «рамочные и не наполненные конкретным содержанием».

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Да и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз упустил отличную возможность промолчать, заявив в одном из своих стендап-шоу:

«…Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину».

Вообще, если говорить об истории этой киевской «борьбы с трубой», то началась она едва ли ни со старта проекта в 2016 году, но на протяжении двух последующих лет шла как-то вяло — до тех пор пока трубоукладочные суда не вошли в территориальные воды Германии. Тогда лишь президент Петр Порошенко начал понимать, что все серьезно. О чем и поведал в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, для пущей убедительности подпустив в текст дежурных укрострашилок.

«Инвестиции в «Северный поток — 2» — это вложение в распад Европы. Действительно ли Европе нужен трубопровод из России? Если Европа решится на этот проект, у нее будет только один выбор: либо поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой, либо построить совершенно ненужный трубопровод, соединяющий Европу с кем-то, кто открыто ее презирает».

Владимир Зеленский, едва утвердившись в президентском кресле, поспешил подхватить знамя этой борьбы из нетвердых рук своего предшественника. 6 июля 2019 года, во время рабочей поездки во Львов, он умудрился одновременно и раскритиковать газопровод, и выказать верноподданнические чувства к тогдашнему президенту США Дональду Трампу.

«Я думаю, что ни госпожа Меркель, ни господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока — 2», ибо на них влияет местный бизнес и они с этим ничего сделать не могут. Поэтому единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», — заявил Зеленский.

Как видим, Трамп не помог, а Джо Байден — добил. Но это отнюдь не заставило политических украинцев задуматься о том, что США и Европа теряют к ним интерес с устрашающей динамикой. Поэтому они по сей день продолжают изображать из себя некую серьезную силу и регулярно выдавать в инфопространство глупость за глупостью.

facebook.com / Ольга Стефанишина

Например, озвучивать требования (!) неких компенсаций и гарантий со стороны Запада, как это сделала на днях вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта. Гарантии, которые касаются территориальной целостности и суверенитета Украины — именно гарантии, а не договоренности», — ультимативно перечислила она.

Еще дальше пошел гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, высказавший фееричную мысль: работающий на полную мощность украинский газопровод служит залогом того, что Россия не нападет на «неньку».

«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также военную безопасность, — считает Макогон. — Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остается одним из основных транзитеров российского газа в Европу».

Однако самый смешной способ спасти Украину от полного саморазрушения предложил никто иной, как Михаил Саакашвили. Да-да, тот самый ныне подзабытый любитель галстуков.

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока — 2» будет уменьшаться, — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе зеленый водород, — заявил «галстукоед». — Как раз потому Россия и хочет перекрыть для Украины Черное море — потому что на юге основные залежи зеленого водорода».

Разъяснил бы еще батоно Мишико, что такое «зеленый водород» — цены бы ему не было. Но — не разъяснил.

facebook.com / Mikheil Saakashvili

Конечно, это далеко не полный дайджест окологазовых перлов наших юго-западных соседей по планете. Однако и его с лихвой хватает, чтобы понять: Украина и в самом деле становится чем-то абсолютно неинтересным для мира. Потому что надоела своим вечным нытьем, попрошайничеством, амбициями, неонацистами…

Вот и Байден на «Крымскую платформу» не приедет. И вице-президент США Камала Харрис — тоже. Уж как их ждали, потирая руки, как ждали! Увы… Проигравшие во всем холопы, как выяснилось, не нужны даже собственным хозяевам.

А выход-то есть. Нужно всего лишь перестать лепить из России монстра и агрессора, повернуться к ней лицом, прижучить бандеровцев… Тогда и по газу договорились бы, и по многим другим вопросам. Вот только Зеленскому этого сделать не дадут те же бандеровцы, да и сам он таким желанием не горит. А посему — имеет то, что имеет. То есть — примерно ничего. В отличие от России и Европы.