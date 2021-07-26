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Российские волейболисты обыграли США в матче олимпийского турнира
Спорт
Российские волейболисты обыграли США в матче олимпийского турнира
TACC  /  Шарифулин Валерий

Токио, 26 июля. Российским волейболистам понадобилось четыре сета, чтобы обыграть американских соперников на олимпийском турнире.

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду США в матче олимпийского турнира в Токио. Встреча окончилась со счетом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

Самыми результативными в российской команде стали Дмитрий Волков и Егор Клюка, набравшие 16 и 14 очков соответственно. У соперников отличился Тейлор Сандер, записавший в свой актив 17 баллов.

Российские волейболисты уверенно стартовали на токийской Олимпиаде, обыграв соперников из Аргентины со счетом 3:1. В среду сборная России сыграет с бразильцами.

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