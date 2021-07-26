Ливийские СМИ сообщили о предстоящем визите начальника Генштаба ВС страны в Россию

Москва, 26 июля. Начальник Генштаба ВС Ливии Мухаммад аль-Хаддад 26 июля прибудет в Москву с официальным визитом. Об этом сообщают ливийские СМИ.

Как передает телеканал Libya Al Ahrar, глава Генштаба посетит Россию в сопровождении члена Совместного военного комитета в «5+5» по нормализации обстановки в Ливии Аль-Фитури Грибиля, а также начальника военного округа Триполи генерал-майора Абдель Басита Марвана. Инициатором визита стала российская сторона.

Libya Al Ahrar сообщает, что на предстоящих переговорах стороны планируют обсудить вопросы открытия на побережье Ливии трассы, которая свяжет восточную и западную части республики, что делает ее крайне важным стратегическим объектом. Кроме того, будет затронута проблема вывода с территории страны всех иностранных сил и наемников.

До этого глава управления Ливийской национальной армии по морально-психологической подготовке Халед аль-Махджуб назвал продуктивными прошедшие на этой неделе в Москве переговоры генерал-лейтенанта Хейри ат-Тамими с российской стороной. Он отметил, что РФ подтвердила свою приверженность установлению стабильности и мира в Ливии.

Ранее сообщалось, что представитель Евросоюза назвал разрешение ливийского кризиса приоритетной задачей Брюсселя. По его словам ЕС рассматривает политический процесс в качестве единственного способа нормализации обстановки в стране.