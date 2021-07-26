В Кремле пообещали разобраться с ситуацией вокруг оштрафованной активистки из Перми

Москва, 26 июля. Кремль намерен разобраться с ситуацией вокруг активистки Елены Германовой из Перми, которую оштрафовали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал инцидент с пермячкой. Германову оштрафовали за видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Песков пообещал прояснить ситуацию.

«Мы знаем об этой теме», — подтвердил пресс-секретарь главы государства.

Песков в беседе с журналистами отметил, что, если никакие правила не нарушались, то и нет необходимости в штрафах или задержаниях.

Жители Самарской области ранее тоже обратились к Владимиру Путину. Россияне записали видео, в котором попросили спасти Волгу от строительства кладбища с крематорием.