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В Кремле пообещали разобраться с ситуацией вокруг оштрафованной активистки из Перми

  /   Обновлено: 26 июля 2021 14:11
Политика
В Кремле пообещали разобраться с ситуацией вокруг оштрафованной активистки из Перми
pixabay.com

Москва, 26 июля. Кремль намерен разобраться с ситуацией вокруг активистки Елены Германовой из Перми, которую оштрафовали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал инцидент с пермячкой. Германову оштрафовали за видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Песков пообещал прояснить ситуацию.

«Мы знаем об этой теме», — подтвердил пресс-секретарь главы государства.

Песков в беседе с журналистами отметил, что, если никакие правила не нарушались, то и нет необходимости в штрафах или задержаниях.

Жители Самарской области ранее тоже обратились к Владимиру Путину. Россияне записали видео, в котором попросили спасти Волгу от строительства кладбища с крематорием.

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песков пермь активистка
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