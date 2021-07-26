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Россия освободила место на МКС для стыковки модуля «Наука»

  /   Обновлено: 26 июля 2021 14:08
Технологии
Россия освободила место на МКС для стыковки модуля «Наука»
vk.com  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 26 июля. Российские специалисты произвели отстыковку модуля «Пирс» от Международной космической станции, чтобы освободить место для многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Остатки «Пирса» будут затоплены на «Кладбище космических кораблей», отметили в Роскосмосе. Предстоящая стыковка «Науки» к МКС запланирована на 29 июля. Лабораторный модуль уже вывели на расчетную работу после осуществления небольшой коррекции.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отчитался о проверке системы стыковки «Науки». По его словам, все узлы работают исправно.

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