Банда выходцев из Средней Азии задержана за угоны иномарок в Подмосковье

Московская область, 26 июля. Кропотливая работа сыщиков помогла нейтрализовать банду, которая занималась угоном иномарок в Подмосковье. Как стало известно ФАН, борцы с преступностью задержали подозреваемых во время угона очередного автомобиля.

Преступная эпопея двух злоумышленников, которые являются гражданами Таджикистана, закончилась 23 июля. В тот день около семи утра жительница городского округа Дзержинский Московского области обратилась в правоохранительные органы с заявлением. В нем она указала, что неизвестные лица похитили ее автомобиль корейского производства рядом с местом проживания.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два гражданина Республики Таджикистан 1979 и 1980 годов рождения. Угнанную машину вернули хозяйке в целости и сохранности.

«Для поимки преступников были задействованы офицеры полиции из Главного управления уголовного розыска МВД России, — рассказал ФАН источник в местной полиции. — Им помогали оперативники из Московской области. 49-летняя потерпевшая, которая трудится врачом-реаниматологом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, не знала, что за угонщиками установлено скрытое наблюдение. Сыщикам было необходимо взять подозреваемых с поличным. Он были уверены, что за мужчинами числится не одно преступление».

Как только выходцы из среднеазиатской страны уселись в транспортное средство и отъехали от одного из домов по улице Лесная, стражи порядка остановили иномарку и вежливо попросили мужчин проследовать с ними в отдел полиции. Во время разбирательства выяснилось, что они причастны как минимум к шести подобным преступлениям в Москве и области.

По факту последнего угона автомашины следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас подозреваемые в совершении преступления находятся в местном изоляторе временного содержания. Если их вина будет доказана в суде, то каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.