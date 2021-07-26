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Пьяный водитель без прав в Самаре повредил 10 машин и врезался в служебный трамвай
Происшествия
Пьяный водитель без прав в Самаре повредил 10 машин и врезался в служебный трамвай
63.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Самарской области

Самара, 26 июля. Десять припаркованных машин повредил водитель, выбиравшийся из дворов на автомобиле Opel Astra. «Заезд» завершился тем, что машина врезалась в трамвай. Судя по свидетельствам очевидцев, находившийся за рулем был в очень нетрезвом состоянии.

От медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался. Госавтоинспекция дополнила эти сведения еще одной примечательной подробностью: у мужчины, вышедшего из-за руля после аварии, как оказалось, не было прав на вождение автомобиля.

На пассажирском месте была женщина — также, по утверждениям очевидцев, еле державшаяся на ногах. Есть неподтвержденные свидетельства, будто сначала за руль села именно она, повредила несколько машин во дворе, после чего управлять автомобилем взялся ее спутник. Он «довел счет» помятых автомобилей до десятка и выехал на улицу Чернореченскую, где «воткнулся» в стоявший служебный трамвай.

Трагикомичность ситуации в том, что в этот день рельсы на Чернореченской ремонтировали, и трамваи на этом участке не ходили. Лишь два служебных ремонтных вагона неподвижно стояли возле пожарной части несколько часов, и именно в один из них умудрился въехать «Опель».

К счастью, физических травм в этой истории никто не получил, а вот причиненный материальный ущерб придется еще подсчитывать.

Ранее ФАН сообщал, что самарское ТТУ получило от подрядчика большую партию бракованных угольных вставок. Из-за их быстрого износа по городу постоянно останавливаются троллейбусы.

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дтп самара трамвай
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