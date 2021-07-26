«Вагнергейт»: быть или не быть премьере фильма Bellingcat о событиях в «Белорусочке»

Близится 29 июля —дата предполагаемого выхода фильма-расследования «Вагнергейт» исследовательской группы Bellingcat об аресте в Минске 33 россиян, которых планировалось выдать за отряд «ЧВК Вагнера». Премьера не раз переносилась: изначально авторы анонсировали ее на апрель, затем май, а в итоге остановились на конце июля — годовщине операции в санатории «Белорусочка».

Блестящий провал

Скандальная история началась в мае прошлого года с набора в России «сотрудников» для охраны нефтяных полей за рубежом. Курировал его бывший ополченец Донбасса Артем Миляев, получавший вводные от других людей — среди них, предположительно, были и представители украинских спецслужб.

Интересовали «работодателей» экс-ополченцы и сотрудники ЧОПов — в общем, все, кто по тем или иным признакам подпадал под описание бойцов частных военных компаний.

План куратору заявили такой: обеспечить «солдат удачи» военной формой и снаряжением, после чего направить в Сирию, а затем — в Ливию. Маршрут составили непростой — перевалочным пунктом в нем должна была стать Турция. Однако достигнуть четких договоренностей с турецкими спецслужбами не удалось, и будущих «наемников» транспортировали в Белоруссию — дожидаться регулярного рейса в Стамбул.

Впоследствии оказалось, что злополучный самолет должны были под благовидным предлогом посадить на Украине, а находящихся в нем «наемников» обвинить в развязывании боевых действий на территории Донбасса.

Впрочем, на «минском» этапе план развалился — 29 июля россиян арестовали в санатории «Белорусочка», заподозрив в подготовке госпереворота в республике. Через неделю их отпустили на свободу.

Украинские разведслужбы обвиняют в провале «блестящего» сценария администрацию президента Владимира Зеленского, который побоялся испортить отношения с Россией и намеренно принял решение о срыве операции. В Главном управлении разведки сообщили, что кто-то из офиса главы государства за сутки до вылета рейса с «вагнеровцами» якобы «слил» белорусской стороне информацию. Такой версии придерживаются, по крайней мере, сторонники экс-президента Петра Порошенко, обвиняющие Зеленского в госизмене.

Фильм Шредингера

Ключевая тема «расследования» Bellingcat до сих пор не обозначена, однако логично предположить, что ею станет та самая «измена» Зеленского. Экспертное сообщество не исключает, что главной задачей «Вагнергейта» может стать расшатывание ситуации на Украине и усугубление политического кризиса в стране.

Впрочем, до сих пор неясно, выйдет ли фильм в указанную дату или его создатели снова кормят потенциальных зрителей «завтраками». В беседе с ФАН спецкорреспондент «КП» Александр Коц объяснил, что итоговое решение о премьере принимается не «расследователями», а заказчиками.

«С учетом того, что выход фильма несколько раз переносили, я думаю, что нет ничего невозможного. Могут снова перенести, могут вообще его никогда не показать. Это же не зависит от Bellingcat или от Украины, все зависит от того, какие планы на этот фильм вынашивает британская разведка», — полагает эксперт.

Комментируя причины многократных переносов выхода «Вагнергейта», Александр Коц напомнил, что Bellingcat нельзя назвать авторитетным источником информации. Скорее, это инструмент для продвижения интересов тех, кто готов заплатить.

«Я думаю, что это (перенос премьеры — прим. ред.) указания кураторов всей этой «помойки» Bellingcat. Все понимают, что это организация не журналистская: это «сливной бачок», в который западные спецслужбы вбрасывают ту или иную информацию. Ощущение такое, что [кураторы] выжидают подходящий момент, которого до сих пор не было», — добавляет он.

Причины и последствия

Если лейтмотивом фильма станет подсвечивание неудач администрации Владимира Зеленского, то его выход может иметь под собой как минимум две цели: или полный «слив» действующего украинского лидера, или усиление давления на его команду — чтобы еще активнее продвигать навязанные Киеву западные программы. Как бы то ни было, в любом случае «Вагнергейт» ситуацию на Украине накалит.

Александр Коц видит ключевую задачу «расследования» в том, чтобы нанести максимальный удар по позициям действующего украинского главы.

«Цель публикации – свалить режим Зеленского, который показал себя как очень слабый руководитель, неспособный выполнить задачи, поставленные перед ним. Мне кажется, что основной мотив фильма будет в том, что в ближайшем окружении Зеленского были некие предатели, которые «запороли» всю эту уникальную операцию. Расследование, скорее всего, будет напирать на то, что это произошло из-за предательства», — считает эксперт.

Спецкор «КП» считает, что кампания против Зеленского, частью которой стал «Вагнергейт», может иметь крайне серьезные последствия — вплоть до открытого противостояния с уличными беспорядками.