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Медведь-фотограф объявился в нижегородском заповеднике
Общество
Медведь-фотограф объявился в нижегородском заповеднике
vk.com  /  Заповедник «Керженский»

Нижний Новгород, 26 июля. О новом таланте нижегородских медведей стало известно в Керженском заповеднике. Один из представителей косолапого семейства сделал селфи и фото других обитателей природоохранной территории.

Как пояснили сотрудники заповедника, изначально фотоловушка была направлена на восток. Однако медведя подобное положение дел не устроило, и он повернул объектив к земле, оставив специалистов без ценных кадров.

Медведь-фотограф объявился в нижегородском заповеднике
vk.com  / Заповедник «Керженский»

Почти через две недели «хозяин леса» повернул прибор на север, оставив свои дневные и ночные селфи. Также он успел запечатлеть журавля и глухарку с птенцами.

Медведь-фотограф объявился в нижегородском заповеднике
vk.com  / Заповедник «Керженский»

Ранее ФАН писал о свадебном путешествии нижегородских медведей. Звериная пара свободно прогуливалась по лесу и попала в объектив автоматической камеры.

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россия нижегородская область заповедник
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