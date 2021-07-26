Медведь-фотограф объявился в нижегородском заповеднике

Нижний Новгород, 26 июля. О новом таланте нижегородских медведей стало известно в Керженском заповеднике. Один из представителей косолапого семейства сделал селфи и фото других обитателей природоохранной территории.

Как пояснили сотрудники заповедника, изначально фотоловушка была направлена на восток. Однако медведя подобное положение дел не устроило, и он повернул объектив к земле, оставив специалистов без ценных кадров.

vk.com / Заповедник «Керженский»

Почти через две недели «хозяин леса» повернул прибор на север, оставив свои дневные и ночные селфи. Также он успел запечатлеть журавля и глухарку с птенцами.

vk.com / Заповедник «Керженский»

Ранее ФАН писал о свадебном путешествии нижегородских медведей. Звериная пара свободно прогуливалась по лесу и попала в объектив автоматической камеры.