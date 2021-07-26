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Путин предложил создать в Петербурге кольцевую дорогу по примеру ЦКАД

  /   Обновлено: 26 июля 2021 14:00
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Общество
Путин предложил создать в Петербурге кольцевую дорогу по примеру ЦКАД
mos.ru  /  Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Санкт-Петербург, 26 июля. Инициативу по созданию новой, более удаленной кольцевой дороги вокруг Петербурга предложил обдумать президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, Северной столице необходимо второе автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Об этом Путин заявил в ходе совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

Российский лидер добавил, что на данный момент привлекаются средства для продления дороги от Петербурга до Москвы и от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Благодаря этому действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала, подчеркнул президент РФ.

Также Владимир Путин оценил идею переноса портовых сооружений в городе на Неве. Он отметил, что такое решение позволит осуществлять городское строительство в местах их расположения.

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путин петербург цкад кольцевая дорога
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