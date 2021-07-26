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АПЛ «Белгород» успешно завершила первые морские испытания

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:43
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Армия
АПЛ «Белгород» успешно завершила первые морские испытания
ПолитРоссия

Архангельск, 26 июля. Атомная подлодка специального назначения «Белгород» вернулась после первых морских ходовых испытаний. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли.

Ранее сообщалось, что субмарина четвертого поколения «Белгород» 25 июня вышла в Белое море для прохождения заводских и ходовых испытаний. Известно, что после успешного завершения проверки технических составляющих начнутся государственные испытания. До конца 2021 года атомную подлодку должны передать Тихоокеанскому флоту РФ, отмечает ТАСС. Однако в данный момент официально эти данные никак не подтверждены.

Атомная подлодка специального назначения «Белгород» проекта 09852 является носителем беспилотных термоядерных «Посейдонов».

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россия белгород атомная подлодка
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