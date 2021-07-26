Agile Spirit 2021: cмелость и страх военных учений НАТО вблизи России

Подразделения 173-й воздушно-десантной бригады ВС США прибыли в Грузию, где им предстоит принять участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2021. Маневры включают в себя десантирование личного состава и техники парашютным способом на один из грузинских военных полигонов. Кроме 700 американских военнослужащих в учениях примут участие представители еще 13 стран, и, конечно, «встречающая сторона» — вооруженные силы Грузии. Всего, как было официально заявлено, предполагается задействовать более двух с половиной тысяч человек.

Что такое Agile Spirit 2021

Эти учения проходят в Грузии с 2011 года, и сегодня они проводятся в десятый раз. В прошлом году маневры не состоялись из-за пандемии, во все предыдущие проходили в штатном режиме. Официальная цель учений — повышение оперативной совместимости в операциях многонациональных сил.

Если же посмотреть между строк, то мы видим в первую очередь действия явно провокационного характера, которыми США, НАТО и другие страны создают очаг военно-политического напряжения в непосредственной близости от российских границ.

Approximately 2,500 military personnel from 15 Allied and partner forces, including the United States and Canada, will participate in Agile Spirit 2021. https://t.co/LMsXCmiGnI — U.S. Embassy Ottawa (@usembassyottawa) July 20, 2021

Штаты здесь действуют ровно по той же схеме, как и в случае с Украиной: военные учения проводятся на территории страны, граничащей с РФ и не состоящей в НАТО. Что у Грузии, что у Украины имеются территориальные споры, «благодаря» которым дверь в Альянс для них закрыта. И вместо того чтобы искать политические решения по этим спорам, лидеры государств находят нужным приглашать к себе «многонациональные силы», с помощью которых они надеются показать некую военную мощь. Однако фактическая цель — поднять уровень военно-политического напряжения, обесценивая всю ранее проведенную работу по поиску выхода из конфликтов дипломатическим и правовым путем.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров такой подход назвал тупиковым.

«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор — «либо ты с Западом, либо ты с Россией». Деструктивная логика вражды, военно-политические отношения с Западом без всяких обязательств и отрыв Грузии от России ведут Тбилиси в тупик», — заявил глава российского МИДа.

Украина там же. Как без нее?

К учениям Agile Spirit 2021 присоединилась Украина, чьи боевые корабли (средний десантный корабль проекта 773 «Юрий Олифиренко» и сторожевой катер Р-191 «Старобельск») совершили неслыханный для современных ВМСУ «дальний поход» из Одессы в грузинский порт Поти. Как же не прислониться к «святому делу» — принять участие в явно провокационных действиях, направленных в первую очередь против России?

Преступники в погонах в формате учений

Полковник ВМСУ Владимир Баранюк, заместитель командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, пафосно раскрыл журналистам задачи учений:

«От Украины привлекается подразделение морской пехоты. Мы не впервые принимаем в них участие. Наша цель — повышение совместимости, совершенствование и повышение оперативной способности во время планирования и выполнения операций в многонациональной среде, а также развитие возможностей управления и контроля между Альянсом и странами-партнерами», — заявил полковник ВМСУ.

Этот полковник и есть настоящее «лицо» участников учений. В Сети опубликовано видео, датированное 2014 годом, где он с разбитой физиономией дает интервью журналистам. Военный рассказывает, как и почему ему пришлось уступить российским спецназовцам, осуществившим мгновенный захват территории отдельного батальона морской пехоты в Феодосии, заместителем командира которого он тогда являлся. В интервью, отсвечивая подбитым глазом (ему хватило хорошего тумака, чтобы сдаться «зеленым человечкам»), полковник порывисто заверил журналистов, что «еще встретится с братьями-славянами на поле боя». То есть, махнул кулаком после драки.

Спустя два года этот персонаж отметился в «зоне АТО», где командовал подразделением морской пехоты ВМСУ, регулярно обстреливая населенный пункт Коминтерново. В результате этих обстрелов в поселке погибли два мальчика, а правоохранительными органами республики Баранюк был объявлен в розыск как военный преступник.

Теперь он рассказывает, как будет совершенствовать взаимодействие с военными из США и НАТО. По сути, как показывает практика, этот полковник ВМСУ и есть отражение западной военщины: сделать грозное заявление он может, рассказать о взаимодействии с НАТО тоже, убить безоружных детей — запросто. А вот когда судьба сводит его с настоящим противником, сражаться он почему-то не готов.