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Штамм «Дельта» может разрушить политические планы Байдена

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:32
Политика
Штамм «Дельта» может разрушить политические планы Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 июля. Распространение нового штамма коронавируса «Дельта» может разрушить политические планы президента США Джо Байдена. Об этом рассказали американские журналисты.

Авторы Washington Post предсказали неразбериху в планах главы США на фоне следующего этапа пандемии. По словам экспертов, новый штамм коронавируса может негативно повлиять на намерения Белого дома. Повышенное внимание к пандемии лишает Байдена времени на продвижение своего курса по стимулированию экономики, полицейской реформе и новым иммиграционным правилам, отмечают журналисты.

Администрация президента США надеялась отвлечься от борьбы с коронавирусом и заняться другими задачами. Однако рост числа заражений из-за штамма «Дельта» грозит затмить все планы Байдена.

«Следующая фаза пандемии может ослабить позиции президента», — предсказывают газетчики.

Граждане США встревожены статистикой заражений. Опросы исследовательских центров показывают неутешительные настроения американцев, которые опасаются трудностей в возвращении к нормальной жизни. Байден обещал отпраздновать победу над пандемией 4 июля, но этого не произошло.

В США полагают, что Байден заслуживает импичмента, сообщает НСН. Такое мнение выразил обозреватель Марк Тиссен на фоне сделки с Германией по «Северному потоку — 2». Экс-врач Белого дома Ронни Джексон также раскритиковал Байдена за неумение связно выражать мысли. Специалист призвал президента пройти тест на когнитивные способности.

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