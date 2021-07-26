Один из предполагаемых убийц полицейского в Ставрополе дал признательные показания

Ставрополь, 26 июля. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве замначальника угрозыска МВД, сознался в преступлении.

Следователи предъявили обвинение одному из предполагаемых убийц правоохранителя в Ставрополе. Мужчина не стал отрицать вину и дал признательные показания, заявили в СК РФ.

На данный момент сотрудники ведомства продолжают проводить с ним мероприятия, организованные в рамках расследования уголовного дела об убийстве полицейского.

Еще один фигурант производства до сих пор находится на свободе. Ранее ФАН сообщал, что второй подозреваемый в убийстве замначальника угрозыска МВД привлекался к ответственности за незаконную рубку леса.