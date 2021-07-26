Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 14:58
14:58
Политика
Журавлев объяснил реваншизмом скандал вокруг спонсоров «Азова» в финской полиции
14:57
Происшествия
Защита Навального обжаловала решение суда о постановке его на учет как склонного к побегу
14:57
Технологии
В США хотят запретить госструктурам закупать китайские квадрокоптеры
14:55
Весь мир
Военный эксперт указал, кто из офицеров ВСУ мог отдать приказ бомбить центр Луганска
14:54
Происшествия
В Ялте мопедист погиб после столкновения с трактором
14:54
Экономика
Прогноз по прибыли банковского сектора сохранили в ЦБ РФ
14:52
Происшествия
Парижский суд помиловал приговоренных к расстрелу за порчу газона кроликов
14:52
Общество
Эдгард Запашный объяснил, ради чего российские артисты и спортсмены идут в политику
14:51
Политика
Политолог Сатановский спрогнозировал отказ Токио от предложений Путина по Курилам
14:50
Общество
Российский публицист объяснил необходимость введения графы «национальность» в паспорт
Все новости

Один из предполагаемых убийц полицейского в Ставрополе дал признательные показания

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:40
Происшествия
Один из предполагаемых убийц полицейского в Ставрополе дал признательные показания
pixabay.com

Ставрополь, 26 июля. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве замначальника угрозыска МВД, сознался в преступлении.

Следователи предъявили обвинение одному из предполагаемых убийц правоохранителя в Ставрополе. Мужчина не стал отрицать вину и дал признательные показания, заявили в СК РФ.

На данный момент сотрудники ведомства продолжают проводить с ним мероприятия, организованные в рамках расследования уголовного дела об убийстве полицейского.

Еще один фигурант производства до сих пор находится на свободе. Ранее ФАН сообщал, что второй подозреваемый в убийстве замначальника угрозыска МВД привлекался к ответственности за незаконную рубку леса.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один из предполагаемых убийц полицейского в Ставрополе дал признательные показания
убийство ставрополь ск рф полицейский обвинение признание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru