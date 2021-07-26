Самой молодой матери Владимирской области исполнилось 14 лет

Владимир, 26 июля. Сотрудники загсов Владимирской области заявили, что в регионе зарегистрировано 22 младенца, которые рождены несовершеннолетними матерями.

Согласно статистике, большинство женщин в этом регионе становятся матерями после 30 лет. Средний возраст мам во Владимирской области составляет 29-34 года, передает газета «Владимирские Вести».

Однако медики фиксируют случаи, когда младенцы рождаются у девушек, которые не достигли совершеннолетия. За последние три месяца в регионе родилось 22 малыша у мам, которым нет и 18 лет. Самая юная роженица стала мамой в 14.

Акушер-гинеколог ранее рассказала, как партнерские роды влияют на отношения в семье. Роды с психологической поддержкой снижают риск экстренного кесарева сечения.