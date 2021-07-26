Выходцы «аула-призрака» в Дагестане хотят вернуться в родное село

Махачкала, 26 июля. Выходцы из дагестанского «аула-призрака» Гамсутль планируют вернуться в родное село и развивать в нем туризм. Для этого они просят у республиканских властей выделения им земельных участков, сообщили ФАН в региональном минимуществе.

В ведомстве отметили, что в министерстве состоялась встреча с представителями общественной организации «Возрождение», в которую входят выходцы из Гамсутля. Они объяснили, что их предки покинули село из-за транспортных сложностей, но в настоящее время эта проблема решена, и гамсутлинцы готовы вернуться в аул и развивать в нем туризм. Однако для ведения хозяйства им необходимы земельные участки.

«Они хотят, чтобы им были предоставлены земельные участки для ведения подсобного хозяйства и строительства домовладений. По их словам, необходимые условия для туристов могут создать именно гамсутлинцы», — рассказали в минимуществе.

Там добавили, что инициативная группа призывает всех выходцев села переселиться обратно. Рассмотрение вопроса возрождения Гамсутля будет продолжено на площадке министерства.

Гамсутль находится в Гунибском районе Дагестана и административно входит в состав сельского поселения «Сельсовет Чохский». Жители начали покидать село примерно в 80-х годах прошлого века, а в 2015 году скончался последний его житель. В настоящее время Гамсутль обрел большую популярность среди туристов, которые называют его «аулом-призраком».

Ранее ФАН сообщал, что взрывной рост интереса россиян к внутреннему туризму привел к повышенному вниманию к Дагестану и, прежде всего, к его культурным и историческим памятникам. При этом регион столкнулся с проблемой сохранности памятников архитектуры.