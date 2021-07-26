Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 14:58
14:55
Весь мир
Военный эксперт указал, кто из офицеров ВСУ мог отдать приказ бомбить центр Луганска
14:54
Происшествия
В Ялте мопедист погиб после столкновения с трактором
14:54
Экономика
Прогноз по прибыли банковского сектора сохранили в ЦБ РФ
14:52
Происшествия
Парижский суд помиловал приговоренных к расстрелу за порчу газона кроликов
14:52
Происшествия
Защита Навального обжаловала решение суда о постановке его на учет как склонного к побегу
14:52
Общество
Эдгард Запашный объяснил, ради чего российские артисты и спортсмены идут в политику
14:51
Политика
Политолог Сатановский спрогнозировал отказ Токио от предложений Путина по Курилам
14:50
Общество
Российский публицист объяснил необходимость введения графы «национальность» в паспорт
14:48
Спорт
Валерий Карпин объяснил, почему решился возглавить сборную России по футболу
14:47
Весь мир
Госпереворот или решение народа: что произошло в Тунисе в ночь на 26 июля
Все новости

Выходцы «аула-призрака» в Дагестане хотят вернуться в родное село
Общество
Выходцы «аула-призрака» в Дагестане хотят вернуться в родное село
wikipedia.org  /  Slavyanochka / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 26 июля. Выходцы из дагестанского «аула-призрака» Гамсутль планируют вернуться в родное село и развивать в нем туризм. Для этого они просят у республиканских властей выделения им земельных участков, сообщили ФАН в региональном минимуществе.

В ведомстве отметили, что в министерстве состоялась встреча с представителями общественной организации «Возрождение», в которую входят выходцы из Гамсутля. Они объяснили, что их предки покинули село из-за транспортных сложностей, но в настоящее время эта проблема решена, и гамсутлинцы готовы вернуться в аул и развивать в нем туризм. Однако для ведения хозяйства им необходимы земельные участки.

«Они хотят, чтобы им были предоставлены земельные участки для ведения подсобного хозяйства и строительства домовладений. По их словам, необходимые условия для туристов могут создать именно гамсутлинцы», — рассказали в минимуществе.

Там добавили, что инициативная группа призывает всех выходцев села переселиться обратно. Рассмотрение вопроса возрождения Гамсутля будет продолжено на площадке министерства.

Гамсутль находится в Гунибском районе Дагестана и административно входит в состав сельского поселения «Сельсовет Чохский». Жители начали покидать село примерно в 80-х годах прошлого века, а в 2015 году скончался последний его житель. В настоящее время Гамсутль обрел большую популярность среди туристов, которые называют его «аулом-призраком».

Ранее ФАН сообщал, что взрывной рост интереса россиян к внутреннему туризму привел к повышенному вниманию к Дагестану и, прежде всего, к его культурным и историческим памятникам. При этом регион столкнулся с проблемой сохранности памятников архитектуры.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Выходцы «аула-призрака» в Дагестане хотят вернуться в родное село
россия дагестан гамсутль аул-призрак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru