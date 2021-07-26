МВД позвало в Россию «хороших» мигрантов

В МВД России готовят небывалые упрощения для мигрантов. Речь идет о полной отмене одного из самых противоречивых статусов иностранцев в России — разрешения на временное проживание.

По мнению министерства, этот статус является лишней бюрократической препоной на пути к российскому гражданству для законопослушных иностранцев и одновременно — удобным «прибежищем» для тех мигрантов, которые хотят заменить им разрешение на трудовую деятельность (патент), но при этом не имеют желания становиться гражданами РФ.

Подробнее об этой инициативе МВД — в материале ФАН.

viza.md / Информационный портал «Виза Молдова»

Что такое РВП?

Разрешение на временное проживание (РВП) — это переходный статус, который подтверждает право иностранного гражданина временно проживать в Российской Федерации до момента получения вида на жительство (ВНЖ). Институт временного проживания был введен в России в 2002 году и, в отличие от вида на жительства, привязан к конкретному региону страны.

То есть мигрант, получивший РВП, например, в Калужской области, мог официально проживать и работать только в ней, но не мог переехать на постоянное место жительства или официально устроиться на работу даже в соседней Московской области. Для сравнения, у статуса ВНЖ таких ограничений не было: мигрант с видом на жительство мог свободно перемещаться и искать работу по всей России.

Дополнительной сложностью в процедуре обретения РВП было так называемое квотирование. Российское правительство ежегодно утверждало список квот по РВП, который распределялся по регионам страны, исходя из их потребности в трудовых ресурсах. Потребность эта определялась с учетом государственных задач, и, например, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области квоты всегда были минимальными. В то же время депрессивные и удаленные регионы РФ получали гораздо большие удельные квоты в расчете на проживающее там население.

Такое распределение квот создавало неизбежный вторичный переток мигрантов. После одного-двух лет в статусе РВП, которых было достаточно для получения ВНЖ, работавшие в российской глубинке мигранты обычно переезжали в более успешные регионы РФ — ровно в той же логике, в какой часто поступают сами россияне. Как следствие, механизм квот был в основном источником коррупции на местах и не служил задаче создания качественных трудовых ресурсов в субъектах РФ.

Конечно, для «диких» трудовых мигрантов РВП было удобным «прибежищем». Получив этот статус где-то в отдаленном регионе, такой мигрант тут же ехал в мегаполис или столицу, где спокойно работал без положенного патента, не платя ни копейки налогов, но «числясь» где-то в провинции.

Такая миграционная политика была относительно успешной в ситуации, когда в Россию шел большой поток мигрантов, который был даже избыточен для задачи воспроизводства населения страны. Однако в 2020 году, на фоне начала пандемии COVID-19, миграционный поток в нашу страну стал ослабевать. Кроме того, из-за объективных демографических причин в России упала рождаемость, что в совокупности с избыточной смертностью, также завязанной на демографию и фактор коронавируса, вызвало неприятную «демографическую яму», которая вряд ли разрешится в ближайшие 5-10 лет.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Постепенная либерализация

Постепенная отмена квот для «желательных» категорий мигрантов в такой ситуации стала практически неизбежной. С 1 июля 2021 года гражданам Украины, Молдавии и Казахстана было предоставлено право на получение разрешения на временное проживание в России без квоты. Это стало достаточно ожидаемым решением со стороны властей, так как еще в прошлом августе гражданам тех же трех стран разрешили оформлять гражданство РФ сразу после получения статуса ВНЖ.

То есть, фактически, теперь процедура получения российского гражданства для культурно и языково близких жителей бывшего СССР стала предельно простой. Все граждане Казахстана, Молдавии и Украины теперь могут сразу по приезду в Россию, без дополнительных оснований оформить РВП. А затем, после небольшого периода нахождения в этом статусе, подать документы на ВНЖ, чтобы затем получить российское гражданство.

Учитывая что механизм квот для этих категорий граждан отменен, исчезает и попытка регулировать их местонахождение в России. Граждане трех упомянутых стран вправе сразу обращаться за РВП в тех регионах РФ, где они фактически востребованы и могут постоянно работать и проживать.

Согласно новой инициативе МВД, предложено и вовсе ликвидировать разрешения на временное проживание. Проект закона предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в России для иностранцев, в рамках которых они могут законно находиться в стране.

Речь идет о режиме краткосрочного пребывания, когда иностранный гражданин находится на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года; режиме долгосрочного пребывания, когда он находится в РФ свыше 90 дней суммарно в течение календарного года и который вводится на замену РВП; а также о режиме постоянного бессрочного проживания, который заменит нынешний ВНЖ.

Второй из представленных в проекте МВД режимов пребывания иностранцев, безусловно, вызовет наибольшее внимание общественности. Если в первый режим укладываются весь туризм, поездки к родным и близким, деловые визиты и прочие категории временного пребывания в нашей стране, а в третью категорию — все желающие в перспективе получить российское гражданство, то во второй категории окажутся почти все трудовые мигранты.

Учитывая сложный статус последних, которые, к тому же, часто имеют негативную оценку в глазах граждан РФ, только от взвешенности и мудрости позиции российского МВД зависит верная трактовка этого особого режима пребывания. С одной стороны, он должен поощрять качественную трудовую миграцию, а с другой стороны — ставить надежные препоны «диким» мигрантам и преступникам, не настроенным на соблюдение российских законов.

Так что будем с нетерпением ждать публикации проекта нового миграционного закона, чтобы понять, кем же, по мнению МВД, должна «прирастать Россия» и как именно ведомство хочет организовать этот сложный, но важный процесс.