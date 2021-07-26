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Правоохранители ищут следы в квартире, где нашли трупы семьи отставного генерала

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:27
Происшествия
Правоохранители ищут следы в квартире, где нашли трупы семьи отставного генерала
Невские Новости

Санкт-Петербург, 26 июля. Специалисты проведут несколько экспертиз, чтобы определить, находился ли в квартире кто-то, кто может быть причастен к убийству пожилой матери и сына.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН), обвинять отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в убийстве своей жены и сына пока нельзя. Не исключено, что в квартире был кто-то еще. Следствие рассматривает все версии случившегося.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела женщины 1937 года рождения и ее сына 1965 года рождения в одной из квартир дома на улице Бутлерова в Петербурге с признаками насильственной смерти. Было установлено, что погибли родственники отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, которого нашли мертвым в середине июля на железнодорожных путях.

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