В ЛНР уверены, что Киев не заинтересован в проведении переговоров по Донбассу

Луганск, 26 июля. Украина не заинтересована в проведении переговоров контактной группы по Донбассу в очном формате, поскольку дистанционно процесс проще затягивать.

Соответствующее заявление сделал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник. По его словам, с 11 марта прошлого года переговоры контактной группы на фоне коронавирусных ограничений проходят лишь в дистанционном формате, передает РИА Новости.

«Переговорный процесс, в котором сегодня участвует украинская делегация, кардинально отличается от переговоров «за закрытыми дверьми», и для затягивания переговоров и распространения фейков об их содержании этот формат подходит гораздо лучше, чем традиционный вариант очных встреч», — подчеркнул Мирошник.

Ранее бывший депутат Верховной рады Юрий Грымчак заявил, что Украине стоит задуматься о силовом освобождении Донбасса после парламентских выборов в Госдуму РФ. По его словам, ситуацию «хотелось бы» урегулировать политико-дипломатическим путем.