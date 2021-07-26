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Политолог заявил, что Прилепин не подходит на роль «предводителя сталинистов»
Политика
Политолог заявил, что Прилепин не подходит на роль «предводителя сталинистов»
Global Look Press  /  Nikolay Titov / Russian Look

На роль предводителя «ностальгирующих по СССР» должен претендовать человек с чистым прошлым. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), писатель Захар Прилепин заявил об отсутствии у него президентских амбиций и планов на участие в выборах главы государства в 2024 году. Ранее версию об обратном озвучил так называемый политолог Станислав Белковский, заявивший, что Прилепин мог бы стать «единым кандидатом от эсеров и коммунистов», который устроил бы власть, поскольку активно «педалирует» «непопулярный у большинства россиян» образ Иосифа Сталина.

«Даже несмотря на все его заявления, чисто теоретически Прилепина могут выдвинуть на президентские выборы, — считает Аркатов. — Все зависит от того, какой результат в текущей избирательной кампании покажет «Справедливая Россия — За правду». Ну, и вообще, действия писателя за последние полгода, когда он то объединялся с эсерами, то потом (если верить инсайдам) конфликтовал с Сергеем Мироновым, говорят о том, что занести его, в принципе, может куда угодно».

Политолог назвал причиной разногласий Миронова и Прилепина высокий авторитет первого при больших амбициях второго.

«Также большие вопросы вызывает прошлое нашего «товарища»: то он омоновец-силовик, участвовавший в чеченской кампании, то писатель, то затем вдруг нацепил белую ленту и побежал митинговать, — вспомнил эксперт. — Потом Прилепин вдруг оказался в Донбассе, а теперь вот возглавил партию. В целом можно сделать вывод, что этот человек появляется везде и пытается извлечь выгоду изо всего, так что не удивлюсь, если он в итоге заявится на президентские выборы 2024 года».

Политолог заявил, что Прилепин не подходит на роль «предводителя сталинистов»
ИА «Политика Сегодня»  / Ягудаев Владимир

Собеседник ФАН не согласился с Белковским, что «педалирование образа Иосифа Сталина» способствует непопулярности Прилепина среди россиян.

«Есть довольно стабильная аудитория людей, которые ностальгируют по позднему СССР, — заметил Аркатов. — И есть также представители электората, которые скучают по Сталину. С ними, конечно же, следует работать, поскольку не обращать на них внимание было бы просто глупо. Кроме того, у этих людей есть свои специфические запросы, с которыми политикам следует считаться. Прилепин же, можно сказать, выступает в роли их «предводителя».

Вместе с тем, подчеркнул политолог, писатель на эту роль явно не подходит, поскольку является «слишком противоречивой личностью».

«Его бэкграунд не является положительным фактором при объединении сталинистов, которые восторгаются прошлым СССР и «ждут» возвращения Иосифа Виссарионовича», — резюмировал эксперт.

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