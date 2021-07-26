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Более 1000 жилых домов освободились от воды в Забайкалье

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:19
Происшествия
Более 1000 жилых домов освободились от воды в Забайкалье
25.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России

Чита, 26 июля. Сотрудники МЧС продолжают работы по отводу воды от подтопленных участков в Забайкальском крае.

Спасатели роют на пострадавших от разлива территориях каналы, которые позволяют убрать воду от жилых построек. Кроме того, специалисты расчищают уже действующие, но загрязненные в результате наводнения ливневые канализационные системы, заявили в ведомстве. На данный момент удалось спасти более 1000 домов.

Для помощи местным жителям в наиболее пострадавшие районы была направлена гуманитарная помощь. Борт Ми-8 МЧС России доставил уже порядка семи тонн питьевой воды и продуктов забайкальцам.

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мчс забайкалье наводнение работы дома
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