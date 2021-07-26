Более 1000 жилых домов освободились от воды в Забайкалье

Чита, 26 июля. Сотрудники МЧС продолжают работы по отводу воды от подтопленных участков в Забайкальском крае.

Спасатели роют на пострадавших от разлива территориях каналы, которые позволяют убрать воду от жилых построек. Кроме того, специалисты расчищают уже действующие, но загрязненные в результате наводнения ливневые канализационные системы, заявили в ведомстве. На данный момент удалось спасти более 1000 домов.

Для помощи местным жителям в наиболее пострадавшие районы была направлена гуманитарная помощь. Борт Ми-8 МЧС России доставил уже порядка семи тонн питьевой воды и продуктов забайкальцам.