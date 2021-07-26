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Загранпаспорта сменивших фамилию россиян станут недействительными через полгода

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:21
Общество
Загранпаспорта сменивших фамилию россиян станут недействительными через полгода
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Москва, 26 июля. Российские загранпаспорта будут считаться недействительными через полгода после смены личных данных. Об этом сообщил глава правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

Гражданам будет необходимо получать новый документ в случае смены фамилии, имени, даты рождения или пола. Соответствующее положение включено в законопроект, принятый правительственной комиссией, передает РИА Новости.

Срок оформления российского паспорта тем временем планируют сократить до пяти дней. Сейчас процедура занимает от 10 до 30 суток.

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россия загранпаспорт смена
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