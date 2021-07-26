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Экономика
Банк России повысил официальные курсы евро и доллара
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Банк России повысил официальные курсы евро и доллара
Экономика
Банк России повысил официальные курсы евро и доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 июля. Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы американской и европейской валют на 27 июля. Информация приводится на сайте регулятора.

Согласно данным финансового регулятора, стоимость доллара увеличилась на 33,17 копейки. В результате курс американской валюты находится на уровне 74,098 рубля. Официальная цена евро выросла 47,2 копейки. Скорректированное значение составляет 87,3171 рубля.

Кандидат экономических наук Артем Голубев ранее сообщил, что доля доллара в международных расчетах будет постепенно сокращаться. По словам специалиста, мировое положение американской валюты подорвано появлением евро и укреплением юаня в качестве второго или третьего глобального денежного средства в международных резервах.

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