Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 13:27
13:21
Происшествия
Правоохранители ищут следы в квартире, где нашли трупы семьи отставного генерала
13:21
Общество
Эксперты назвали способы убрать навязчивые мысли перед сном
13:20
Спорт
Карпин подписал контракт и официально стал тренером сборной России по футболу
13:16
Политика
В ЛНР уверены, что Киев не заинтересован в проведении переговоров по Донбассу
13:14
Происшествия
Более 1000 жилых домов освободились от воды в Забайкалье
13:13
Спорт
Путин не смотрит Олимпиаду в Токио онлайн
13:13
Общество
Загранпаспорта сменивших фамилию россиян станут недействительными через полгода
13:13
Общество
В России одобрили законопроект, который разрешает изымать загранпаспорта у должников
13:09
Политика
МИД России выразил протест послу Японии в ответ на недружественные шаги Токио
13:09
Экономика
Банк России повысил официальные курсы евро и доллара
Все новости

Песков рассказал о мерах предосторожности перед встречами с Путиным на фоне пандемии

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:17
Общество
Песков рассказал о мерах предосторожности перед встречами с Путиным на фоне пандемии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 июля. Люди, которые планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным, должны соблюдать особые меры защиты.

Так, перед посещением главы государства необходимо обязательно пройти тестирование на COVID-19. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что принятие особых мер перед очными мероприятиями с участием российского лидера зависит «от ситуации и от человека». Некоторым приходится соблюдать обязательный карантин.

«Вместе с тем это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график», — добавил пресс-секретарь Путина.

Также стало известно, что глава государства не имеет возможности смотреть летние Олимпийские игры в режиме онлайн. Однако Путин активно болеет за российских спортсменов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Песков рассказал о мерах предосторожности перед встречами с Путиным на фоне пандемии
путин песков коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru