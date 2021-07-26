Песков рассказал о мерах предосторожности перед встречами с Путиным на фоне пандемии

Москва, 26 июля. Люди, которые планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным, должны соблюдать особые меры защиты.

Так, перед посещением главы государства необходимо обязательно пройти тестирование на COVID-19. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что принятие особых мер перед очными мероприятиями с участием российского лидера зависит «от ситуации и от человека». Некоторым приходится соблюдать обязательный карантин.

«Вместе с тем это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график», — добавил пресс-секретарь Путина.

Также стало известно, что глава государства не имеет возможности смотреть летние Олимпийские игры в режиме онлайн. Однако Путин активно болеет за российских спортсменов.