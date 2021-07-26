Дандыкин рассказал, какие корабли ВМФ России заставляют США «пищать от зависти»

Москва, 26 июля. Военно-морской флот России демонстрирует постоянное развитие и наращивание своей мощи, что пугает и вызывает зависть в США. Об этом рассказал военный аналитик Василий Дандыкин.

В беседе с изданием «Народные Новости» капитан первого ранга запаса отметил, что прошедший 25 июля День ВМФ РФ убедительно показал, что Москва стремительно усиливает свои позиции на море. Об этом говорит ввод в строй большого числа новейших надводных и подводных кораблей.

«На рейде Кронштадта сейчас находятся три атомные субмарины: это и подводный ракетный крейсер «Князь Владимир», и атомная подводная лодка «Орел» с крылатыми ракетами, и многоцелевая подводная лодка «Вепрь». А также дизельные субмарины различных проектов и надводные корабли, среди которых совершенно новые: фрегат океанской зоны «Адмирал Касатонов», большой десантный корабль « Петр Моргунов», — заметил Дандыкин.

Эксперт указывает, что Россия вводит в строй стратегические атомные подводные лодки четвертого поколения «Борей-А» и «Ясень-М», что заставляет США «пищать от зависти», ведь их ВМС только предполагают строить подобные суда. Все подобные нововведения уже сделали российский флот одним из мощнейших в мире, что признают даже американские специалисты.

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