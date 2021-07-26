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Москва развивает сотрудничество с регионами для улучшения внутреннего туризма
Общество
Москва развивает сотрудничество с регионами для улучшения внутреннего туризма
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 26 июля. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в российской столице развивают сотрудничество с регионами для поддержки туристической отрасли в период пандемии COVID-19.

По ее словам, город реализует совместные проекты с Петербургом, Тульской и Нижегородской областями. Сергунина отметила один из крупнейших межрегиональных проектов «Два города — миллион впечатлений». Благодаря ему удалось объединить туроператоров из Москвы и Северной столицы, передает «Вести Подмосковья».

Для путешественников сформирован единый событийный календарь двух городов. Эксперты в области туризма подготовили специальные экскурсии. Гостиницы также предоставят скидки постояльцам по программе лояльности.

Вице-мэр подчеркнула, что из 13,6 млн путешественников, которые побывали в Москве в 2020 году, 12,8 млн были гостями из различных регионов страны. С января по март 2021 года столицу посетили свыше 3,6 млн россиян, добавила Сергунина.

Эксперт рассказал ранее, как культура поможет развивать туризм в регионах России. Он отметил, что бренд территории создается за счет уникальной специфики региона.

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