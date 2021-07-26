Modern Diplomacy: США и НАТО заплатят страшную цену за войну с Россией

Брюссель, 26 июля. США и НАТО крайне дорого заплатят за попытку спровоцировать конфликт с Россией. Об этом заявили бельгийские аналитики.

Бельгийское издание Modern Diplomacy опубликовало материал, в котором говорится об истинных целях недавно прошедших совместных учений Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze-2021. Как передает «ПолитРоссия», Запад хотел передать Москве определенный посыл, что для Альянса Россия остается стратегическим противником. Причем данное послание сопровождалось многочисленными провокациями, включая знаменитый инцидент с британским эсминцем HMS Defender, зашедшим в российские территориальные воды вблизи Крыма.

Журналисты из Бельгии напомнили, что Россия не оставила провокационные маневры НАТО без ответа и провела собственные учения Черноморской акватории. Данный регион является крайне чувствительным для Москвы, и она будет со всей решительностью реагировать на угрозы ее безопасности.

По мнению авторов статьи, реакция РФ показала, какую страшную цену придется заплатить НАТО за попытку развязать войну с Москвой. Причем это касается не только военных потерь, но и дипломатических. Отношения между Кремлем и Белым домом и без того находятся в критическом состоянии, и провокационные действия США могут похоронить их окончательно.

Ранее военный эксперт Яков Кедми озвучил, сколько времени корабли НАТО смогут продержаться в Черном море. По его мнению, иностранным кораблям лучше не заходить в Черное море с вражескими намерениями, иначе последствия будут плачевными.

Ранее телеканал RT сообщал, какими могут быть последствия вывода военного контингента США из Ирака.