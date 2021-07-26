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Эфир: Чем российские Курилы так привлекательны для японцев
Общество
Эфир: Чем российские Курилы так привлекательны для японцев
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»  / 


В понедельник, 26 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждается экономический потенциал Курильских островов и пристальное внимание к ним японских инвесторов.

Япония приняла во внимание слова российского президента о совместной экономической деятельности на Южных Курилах. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп.

Зачем Курильским островам японские инвесторы? Будет ли на Курилах создан офшор и кому это принесет прибыль? Почему на Курильские острова не идут российские инвесторы? Во что можно инвестировать в этом регионе? Не подорвет ли безопасность страны японская активность на Курилах?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

  •  Александр Шерин, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне;
  •  Александр Перенджиев, политолог, член Экспертного совета организации «Офицеры России».

Прямое включение состоится в понедельник, 26 июля, в 16:00.

Гости также прокомментируют острую реакцию со стороны Японии на посещение Итурупа Мишустиным.

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