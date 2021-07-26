Путин не смотрит Олимпиаду в Токио онлайн

Москва, 26 июля. Президент России Владимир Путин не имеет возможности смотреть летние Олимпийские игры онлайн. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Несмотря на отсутствие возможности, глава государства активно болеет за российских спортсменов на соревнованиях и ждет новых побед. Песков отметил, что Владимир Путин уже поздравил обладательницу пока единственной золотой медали Олимпиады Виталину Бацарашкину.

«Мы, конечно же, все вместе ждем новых золотых медалей, новых призеров Олимпийских игр. Президент, как вы понимаете, не имеет возможности прямо смотреть, что называется, онлайн выступления наших спортсменов. Но, конечно же, так же, как и мы все, болеет за наших», — сообщил пресс-секретарь президента.

Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. По итогам второго дня соревнований российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, занимают пятую строчку.