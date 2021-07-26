Чемпионка мира по фехтованию получает страшные угрозы в соцсетях

Москва, 26 июля. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала, что ее семья получает в свой адрес угрозы. Теннисист сборной России Андрей Рублев ранее сообщал о подобной ситуации. Позднее выяснилось, что угрозы поступают от неадекватной фигуристки, подробнее в материале «РИА Новости».

Как сообщила Егорян, девушка, которая пишет разного рода гадости спортсменам, делает это ради пиара. Ее имя спортсмены называть не стали, но, по словам фехтовальщицы, в среде фигурного катания все знают, о ком идет речь.

«Это абсолютно неадекватная девочка, она писала моей маме в Instagram, чтобы я, мой ребенок и все мы… Там такие вещи ужасные…», — сообщала ранее Егорян.

Теннисист Андрей Рублев, потерпевший поражение на старте Игр-2020, рассказал, что также получал угрозы от кого-то из подписчиков в соцсетях.

24 июля он проиграл соревнование, уступив японцу Кэю Нисикори, после чего выбыл из турнира в одиночном разряде. Накануне этого состязания спортсмен вместе с коллегой по цеху Кареном Хачановым прекратил борьбу за медали в соревнованиях пар.

Российская фехтовальщица Яна Егорян — двукратная олимпийская чемпионка, свой титул она завоевала в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро. Девушка получила золотую медаль в личном и командном турнире саблисток. Россиянка также является двукратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Спортивную карьеру она закончила в прошлом году.

Ранее сообщалось расписание перенесенной Олимпиады-2020.