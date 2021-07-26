В Кремле считают, что мирный договор поставит точку в споре России и Японии

Москва, 26 июля. Мирный договор может поставить точку в территориальном споре России и Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, долгое время, в том числе и президентом России Владимиром Путиным, прикладываются значительные усилия, чтобы выйти на мирный договор.

«Тут существуют известные сложности. Несмотря на их наличие, по крайней мере со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с восточным соседом», — пояснил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Россия ценит экономическое и инвестиционное взаимодействие с Японией, которое должно продолжаться.

Ранее власти Японии выразили протест России из-за визита премьер-министра страны Михаила Мишустина на остров Итуруп. В ответ посол России Михаил Галузин заявил, что не принимает протест Японии и считает его неприемлемым.