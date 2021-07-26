Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 13:26
13:21
Происшествия
Правоохранители ищут следы в квартире, где нашли трупы семьи отставного генерала
13:21
Общество
Эксперты назвали способы убрать навязчивые мысли перед сном
13:20
Спорт
Карпин подписал контракт и официально стал тренером сборной России по футболу
13:16
Политика
В ЛНР уверены, что Киев не заинтересован в проведении переговоров по Донбассу
13:14
Происшествия
Более 1000 жилых домов освободились от воды в Забайкалье
13:13
Спорт
Путин не смотрит Олимпиаду в Токио онлайн
13:13
Общество
Загранпаспорта сменивших фамилию россиян станут недействительными через полгода
13:13
Общество
В России одобрили законопроект, который разрешает изымать загранпаспорта у должников
13:09
Политика
МИД России выразил протест послу Японии в ответ на недружественные шаги Токио
13:09
Экономика
Банк России повысил официальные курсы евро и доллара
Все новости

В Кремле считают, что мирный договор поставит точку в споре России и Японии

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:48
Политика
В Кремле считают, что мирный договор поставит точку в споре России и Японии
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 26 июля. Мирный договор может поставить точку в территориальном споре России и Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, долгое время, в том числе и президентом России Владимиром Путиным, прикладываются значительные усилия, чтобы выйти на мирный договор.

«Тут существуют известные сложности. Несмотря на их наличие, по крайней мере со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с восточным соседом», — пояснил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Россия ценит экономическое и инвестиционное взаимодействие с Японией, которое должно продолжаться.

Ранее власти Японии выразили протест России из-за визита премьер-министра страны Михаила Мишустина на остров Итуруп. В ответ посол России Михаил Галузин заявил, что не принимает протест Японии и считает его неприемлемым.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Кремле считают, что мирный договор поставит точку в споре России и Японии
япония курилы песков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru