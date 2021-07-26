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Песков не стал комментировать назначение Карпина на пост тренера сборной России по футболу

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:05
Спорт
Песков не стал комментировать назначение Карпина на пост тренера сборной России по футболу
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Москва, 26 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

Политик отметил, что в Кремле вместе со всей страной будут радоваться достижениям национальной команды и огорчаться поражениям. Он подчеркнул, что пока нет необходимости в других комментариях.

"Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать. И не надо никаких других (комментариев)", — сообщил пресс-секретарь президента России во время брифинга с журналистами.

О назначении Валерия Карпина стало известно несколько дней назад. По информации пресс-службы РФС, контракт со специалистом заключен до 31 декабря с возможностью продления.

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футбол песков карпин
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