Песков не стал комментировать назначение Карпина на пост тренера сборной России по футболу

Москва, 26 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

Политик отметил, что в Кремле вместе со всей страной будут радоваться достижениям национальной команды и огорчаться поражениям. Он подчеркнул, что пока нет необходимости в других комментариях.

"Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать. И не надо никаких других (комментариев)", — сообщил пресс-секретарь президента России во время брифинга с журналистами.

О назначении Валерия Карпина стало известно несколько дней назад. По информации пресс-службы РФС, контракт со специалистом заключен до 31 декабря с возможностью продления.