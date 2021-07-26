Belavia прокомментировала аварийную посадку самолета в Москве

Минск, 26 июля. Белорусская авиакомпания Belavia прокомментировала аварийную посадку самолета в столичном аэропорту Домодедово.

В компании уточнили, что речь действительно идет о рейсе В2-9215, следовавшем из белорусской столицы в турецкую Анталью. На его борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. Во время полета над Белгородской областью сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение отключить его, снизиться до высоты в 8000 футов и запросить посадку в аэропорту Москвы.

«В 11:46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью», — отмечается в комментарии Belavia.

Перевозчик также принес извинения всем пассажирам аварийного борта, а также ожидающим вылета из Антальи за вынужденную задержку.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что самолет белорусской авиакомпании приземлился в Москве после подачи сигнала тревоги.